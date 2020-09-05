Глава ДНР приказал ударить по позициям украинских военных

Глава ДНР Денис Пушилин приказал нанести удар по позициям украинских военных в районе поселка Шумы, где, по его словам, находятся их "незаконно возведенные инженерные сооружения". Об этом решении говорится на официальном сайте политика.

Также сообщается, что Пушилин призвал всех покинуть место планируемого удара, чтобы избежать жертв и срыва перемирия. Кроме того, лидер самопровозглашенной республики попросил представителей ОБСЕ проконтролировать операцию донбасских силовиков.

С 27 июля в Донбассе действует режим полного прекращения огня.