Киев созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Киев инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 6 сентября, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Причиной стали заявления главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, который предупредил, что отдаст приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Кулебы, украинский МИД уже проинформировал об этом контактную группу.

Слова главы ДНР он интерпретировал как поиск причины для нарушения режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал прекратить "травлю" первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, которая ранее заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Фокин также высказался за всеобщую амнистию. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента Владимира Зеленского заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины.

Комментируя ситуацию, Кулеба признался, что мысли Фокина не разделяет, но считает, что эту травлю нужно прекратить, "потому что пожилого человека распяли трижды уже".

С 27 июля в Донбассе действует режим полного прекращения огня.