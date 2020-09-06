Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с российским коллегой

Министр иностранных делу Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Facebook, что инициировал срочный разговор с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся в Донбассе ситуации и путях выходя из нее.

По данным украинских военных, с начала воскресенья, 6 сентября, подразделения самопровозглашенных республик Донбасса дважды нарушали режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, передает "Интерфакс".

ТАСС уточняет, что, по данным Киева, погибший украинский военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения в результате того, что "противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки". Он стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. В Народной милиции Луганской народной республики заявили, что зафиксировали в этом районе на позициях ВСУ перестрелку, в результате которой и погиб военнослужащий.

Как сообщалось, с 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных операций, предусматривающие дисциплинарную ответственность за их нарушение, напоминает РИА Новости.