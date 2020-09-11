Задержание 33 россиян в Минске: провокацию Украины курировало ЦРУ

Провокацию украинских спецслужб с задержанием трех десятков россиян под Минском курировало ЦРУ. В пятницу, 11 сентября, стали известны имена основных причастных к проваленной операции Киева. Выяснились и планы американцев, которые сперва намеревались помочь Украине заманить российских граждан на свою территорию, но потом изменили планы и решили попытаться вбить клин между Москвой и Минском. Почему попытка не удалась и кто конкретно за ней стоял?

Известно теперь уже каждое звено в цепочке, выстроенной украинскими спецслужбами. В документах значится все, начиная от объявления о поиске охранников на нефтяные вышки Венесуэлы. Его разместил и оплатил украинский гражданин Алексей Куцин. Живущий в Киеве выходец из Чечни Хасмагомед Ахмадов переводил аванс бывшим российским военным, которые взялись за эту работу.

Имена, фамилии, фотографии приведены в расследовании "Комсомольской правды". Вот цитата из материала:

"Можно спросить у начальника отдела контрразведки третьего управления СБУ по Донецкой и Луганской областям Алексея Загайнова и его заместителя Дмитрия Туревича, как у них прошел отпуск после "трудов праведных" — эти сотрудники также кое-что знают о подготовке операции".

Киев официально все еще отрицает свою причастность, но по депутатскому запросу Шевченковский районный суд Киева уже инициировал расследование.

Постепенно все более высокопоставленные украинские чиновники признаются, что знали о спецоперации. Вот что рассказал экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан:

— Был набран персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они платили там деньги, реально охраняли там эти вышки. То есть это не просто сказка. Операции уже больше года. Она была суперсекретной и суперсерьезной.

Все это и в самом деле привело к тому, что больше тридцати бывших российских военных выехали в Минск. Дальше им обещали перелет через Стамбул и Гавану в Каракас, но вместо этого группу сдали белорусскому КГБ, сообщив, что она готовит госпереворот.

"Изначальная цель спецоперации — это заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России. Но на завершающем ее этапе с подачи американцев появилась более глобальная, стратегическая для США цель — внесение раскола в российско-белорусские отношения", — рассказал сотрудник компетентного ведомства.

Можно ли что-то сказать о степени участия ЦРУ в этой спецоперации? Вот что рассказал тайный сотрудник компетентного ведомства:

"Здесь мы поможем временной следственной комиссии Верховной рады и "независимым" журналистам. Пожалуйста, подкараульте у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина или его первого заместителя".

Портреты обоих кадровых американских разведчиков тоже есть в распоряжении российской стороны. Но в итоге полный провал — России и Белоруссии удалось достаточно быстро выяснить истину, и все задержанные вернулись домой.

В Киеве многие говорят о том, что это уникальная спецоперация. Так ли это на самом деле?

"Операции в разведке и контрразведке — это не фигурное катание или художественное, где оценивается исполнение сложных элементов. В разведке и контрразведке успешность или провал оцениваются по конечному результату. Тут надо, как в хоккее, в итоге смотреть на табло. А конечные результаты операции спецслужбы Украины следующие: российские граждане находятся на Родине. Официальный Киев, включая спецслужбы Украины, не знает, как восстановить доверие с соседней страной", — рассказал сотрудник компетентного ведомства.

Результат вышел прямо противоположный: ЦРУ явно переоценило профессионализм своих украинских коллег. Минск и Киев окончательно рассорились, причем не только на разведывательном, но и на политическом уровне.