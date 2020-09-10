Экс-глава офиса Зеленского: задержание 33-х россиян в Белоруссии готовили спецслужбы Украины и США

В Киеве подтвердили информацию о том, что украинские спецслужбы были причастны к делу о задержании 33 человек, в том числе россиян, на территории Белоруссии. Подтвердил это бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского – Андрей Богдан. В интервью он заявил, что операция готовилась задолго и в сотрудничестве с американцами.

По словам Богдана, операция разрабатывалась главным управлением разведки Украины вместе с силовиками из США. Киев надеялся, что Минск выдаст россиян украинской стороне.

В разгар скандала в Москве указали, что россияне, находясь в России, получили контракты на охрану нефтяных объектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Приехав в Минск, они планировали выехать на место работы.

"Действительно была создана фирма в Венесуэле, набрали персонал, какие-то люди уже уехали туда работать на какие-то конкретные вышки. Им платили реальные деньги, они там охраняли вышки. Это не просто какая-то сказка. Этой операции больше года — она суперсекретная и суперсерьезная", — подтвердил Богдан.

По его словам, все американо-украинские планы пустил под откос "один телефонный звонок" человека из ближайшего окружения Зеленского. При этом он не пояснил, кому был звонок.

Президент России Владимир Путин еще две недели назад рассказал, что к задержанию 33 россиян имеют отношение спецслужбы Украины и США. Он пояснил, что пока достоверно неизвестно, было ли это их совместной операцией.

"Этих людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы", — отметил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, «на самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании». Он подчеркнул, что российских граждан «просто заманили туда, буквально перетащив через границу".

"Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", — заверил президент России.

Как сообщалось, россиян задержали в ночь на 29 июля в санатории "Белорусочка" недалеко от Минска. Еще один россиянин был задержан в Гомельской области.

СМИ Белоруссии распространили информацию о том, что "боевиков из России" задержали из-за "нехарактерного поведения" в санатории. Основанием для проверки стали одежда в стиле "милитари" и отказ от алкоголя.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странность обвинений в отношении российских граждан.

"В России находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые ведут себя также нехарактерно, не употребляют алкоголь. Однако это не означает, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди", — отметил представитель Кремля.