Особенности украинской политики от Богдана

Пока кто-то еще мечтает двинуть по восходящей революцию в Белоруссии, на Украине революция уже явно двигается по нисходящей. Во всяком случае сверхожидания от госпереворота уже позади, то, что вышло, в итоге страну лишь разрушило, а те, кто и после выборов прошлого года оказались у власти, оказались неэффективны. В всяком случае, по данным социологической службы "Рейтинг", сейчас за партию Зеленского "Слуга народа" проголосовали бы лишь 15% украинцев. В то время как на прошлогодних парламентских выборах партия "Слуга народа" собрала втрое больше – 43%. В Киеве все еще хуже. За сторонников Зеленского готов голосовать лишь каждый десятый.

Интерес, таким образом, не к партии и Зеленскому, а к скандалам в команде молодых энергичных реформаторов. Так, сбежавший с Украины первый глава администрации президента Зеленского Андрей Богдан теперь поносит бывших соратников, не стесняясь. Появилось интервью Богдана, где он признает, что арест трех десятков россиян в Белоруссии в канун президентских выборов там был результатом работы украинских и американских спецслужб.

Что касается переговоров по Донбассу, беглый глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан, признает слабость позиции Киева и твердую логику России: "Я не понимаю, насчет чего мы можем сойтись. То есть они ни на секунду не готовы отходить от Минских соглашений. Для них принципиальный пункт первый – изменения в Конституции. Они не готовы продолжать разговор дальше, пока не будут внесены изменения об особом статусе Донбасса. У них все четко и логично построено. Но у нас общество не готово это обсуждать".

Ну, и о национальных особенностях украинской дипломатии: "Это проблема в коммуникации, они общаются не теми каналами. Наши – не теми каналами, которые мировая история придумала, и правила дипломатические, а они общаются какими-то средневековыми, потусторонними переговорами". То есть по нисходящей.