Богдан побывал "В гостях у Гордона" и получил повестку на допрос

Экс-глава администрации президента Украины Андрей Богдан получил повестку о вызове на допрос. По его словам, он должен явиться в Госбюро расследований (ГБР) 14 сентября.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят) получил повестку на допрос", – написал сам Богдан в Telegram, приложив к посту фотографию повестки.

О вызове Богдана на допрос в ГБР сообщили после того, как тот выступил на YouTube-канале "В гостях у Гордона". В интервью Богдан рассказал о возможном существовании договоренностей украинских и российских должностных лиц по статусу Крыма и ряду других вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил Богдана в отставку в феврале этого года. На его должность украинский лидер назначил Андрея Ермака.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам проведенного референдума. На нем 96,77 процента жителей полуострова проголосовали за вступление в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, которую Россия "временно оккупировала". Москва неоднократно заявляла, что Крым был присоединен к РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.