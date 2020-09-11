Россиянина Ярошенко хотят перевести в частную тюрьму

Летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, переведут в частную тюрьму. Куда именно и когда, пока неизвестно, передает телеканал "Россия 24".

С прошлой недели россиянин находится на карантине. Адвокат Алексей Тарасов сообщил, что уже направил письмо в региональное отделение Бюро тюрем США с просьбой отменить перевод. По его словам, Ярошенко опасается, что в частной тюрьме условия содержания будут хуже. Защита обеспокоена и состоянием здоровья россиянина.

В 2011 году Константина Ярошенко приговорили к 20 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков.