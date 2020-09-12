Посольство РФ в США обеспокоено переводом летчика Ярошенко в другую тюрьму

Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой не переводить российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.

Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, подобный перевод может негативно отразиться на физическом и психологическом состоянии Ярошенко. Более того, посольству не известны ни название, ни тип, ни режим тюрьмы, в которую планируют перевести россиянина, сообщает ТАСС.

В июне супруга летчика Виктория заявила, что в тюрьме, где тогда содержался Ярошенко ("Данбери"), не реагируют на его жалобы по здоровью. По ее словам, Константину Ярошенко не оказывают никакой помощи и игнорирует его просьбы.

В 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке крупной партии наркотиков. В США летчик был доставлен из Либерии, где его похитили американские агенты.