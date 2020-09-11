Лето пока не торопится покидать Россию

В выходные на юге России и в средней полосе обширный антициклон удержит сухую солнечную погоду с температурой воздуха немного превышающей климатическую норму. Дождливо и холодно будет только на севере страны.

Об этом сообщают Метеовести.

В Москве погода будет преимущественно солнечной, без осадков. 13 сентября с запада к столице приблизится тёплый фронт. Температура в субботу +17…+19°, в воскресенье +18…+20°.

В Санкт-Петербурге будет ветрено и дождливо. 12 сентября будет +15…+17°, в 13 сентября +13…+15°.

На севере к воскресенью антициклон сменится циклоном с Балтики – пойдут дожди с порывистым ветром. В Мурманске +11…+13°, небольшой дождь, в Архангельске и Петрозаводске +10…+12°, в субботу без осадков, в воскресенье дождь, временами сильный.

В Черноземье, на западной периферии антициклона будет сухо, тихо и солнечно. В Воронеже, Белгороде и Липецке в субботу +19…+21°, в воскресенье +21…+23°.

В Поволжье, в центре антициклона, будет сухо, тихо и солнечно, температура воздуха ожидается близкой к климатической норме. В Нижнем Новгороде +16…+18°, в Самаре +18…+20°, в Пензе и Саранске в субботу +17…+19°, в воскресенье +19…+21°. В Волгограде около +24…+26°, в Астрахани +27…+29°.

На юге будет умеренно жаркая, сухая, солнечная погода. В Краснодаре и Ялте +31…+33°, в Ростове-на-Дону и Сочи +28…+30°.

На юге Западной Сибири атмосферное давление ожидается высоким, поэтому погода будет солнечной, сухой и тихой. В Омске +19…+21°, в Новосибирске и Барнауле +15…+17°.

В большинстве южных регионов Дальнего Востока атмосферное давление повысится, осадки прекратятся, небосвод очистится от плотных облаков. На южные районы Приморья окажет влияние циклон с центром над Японским морем. В Хабаровске +19…+21°, в Благовещенске +20…+22°, солнечно, сухо. Во Владивостоке ожидаются сильные продолжительные дожди, в субботу +17…+19°, в воскресенье похолодает до +13…+15°.