Специалисты рассказали, сколько шоколада можно съедать в день

В преддверии Всемирного дня шоколада, который отмечается 13 сентября, в Роспотребнадзоре напомнили, что взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием и не чаще двух раз в неделю, передает РИА Новости.

При этом детям до трех лет шоколад не принесет никакой пользы, к тому же, для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжелый.

С пяти-шести лет специалисты рекомендуют употреблять не более 20 граммов шоколада не чаще двух раз в неделю.

В небольших количествах шоколад полезен – он повышает работоспособность, стимулирует умственную деятельность, кроме того, антиоксиданты, входящие в его состав, способствуют замедлению процесса старения и укрепляют иммунитет. Однако в его состав входит большое количество сахара и жира, в связи с чем частое употребление шоколада приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета.