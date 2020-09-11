Российская вакцина не дала побочек, но у некоторых добровольцев были боли

Побочные эффекты у добровольцев, привитых от коронавируса препаратом центра "Вектор" отсутствуют. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, все, что зафиксировано – кратковременные болезненные ощущения в месте инъекции, и то всего у нескольких человек. В остальном вакцина "ЭпиВакКорона" обладает высокой степенью безопасности. Это обусловлено технологией разработки – в препарате нет живого вируса, передает телеканал "Россия 24".

Иммунитет формируется за счет искусственно синтезированных веществ – пептидов. Центр "Вектор" получил разрешения на клинические испытания в конце июля. Они завершатся 30 сентября, после чего начнется этап пострегистрационных исследований.