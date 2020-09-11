Баррикады на подмосковном озере: жители пытаются спасти памятник природы от застройки

Бетонные блоки и противотанковые ежи: активисты в Подмосковье возводят настоящие баррикады, чтобы не допустить строительства на озере Круглое. На его берегу неожиданно появился глухой забор, а русло местной реки оказалось засыпано щебнем.

Пока бизнесмены оккупируют берега озера Круглое, местные жители просто так не сдаются. На границе памятника природы начали возводить баррикады: бетонные блоки, следом – противотанковый еж.

- Нам приходится буквально грудью закрывать проход к особо охраняемой природной территории. Местные жители здесь всегда гуляли, здесь болото, здесь очень красиво! Внезапно прошлой осенью здесь появился забор. Оказывается, было выдано разрешение на проведение земельных работ.

На особо охраняемой территории планируют построить новый коттеджный поселок с видом на озеро Круглое.

"Доступ на нее запрещен, в том числе для любого транспорта. Там запрещено производить вообще какие-либо работы, в том числе строительные. Поэтому такими кардинальными методами боремся за экологию", – объясняет Константин Савченко, заместитель главы Дмитровского городского округа.

За забором оказалась не только земля, но и река Мещериха, что в принципе невозможно по закону. А чтобы претензий к собственнику не было, он решил засыпать ее щебнем, будто реки и не было.

- Буквально три недели назад тут глубина была около полуметра, мы не могли здесь ходить. А сейчас 20 сантиметров. Вот это все свежезавезенные камни.

- Если здесь будет все происходить и дальше, то три озера перестанут существовать, потому что эти озера гидрологического режима, они все сидят на одной речке. Речку уже засыпали, озеро уже не проточное. Вода стоит.

Но до уникального природного памятника собственнику, кажется, и дела нет. На прошлых встречах он и вовсе делал вид, что никогда не слышал об особом статусе территории.

- Это ваш участок?

- Да, мой участок.

- Зеленая линия что обозначает?

- Не могу ответить.

- А я помогу. Зеленая расцветка обозначает, что это границы памятника природы особо охраняемой природной территории.

Экологи считают, что решить проблему не удается из-за юридической коллизии. Территория планируемой застройки действительно находится в границах природоохранной зоны, но в свидетельстве о собственности на участок почему-то не значится никаких обременений.

- В Росреестре не наложены ограничения. В документах основных это памятник природы. Здесь краснокнижные растения, краснокнижные животные, здесь ледникового периода озера.

Ну, а чтобы об этом не забывали собственники земельных участков, местные жители решили оставить напоминание в виде надписи на противотанковом еже. Пока что спасать озеро им приходится своими силами.