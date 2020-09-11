Трамп объявил о "еще одном историческом прорыве"

Дональд Трамп в своем "Твиттере" объявил о "еще одном историческом прорыве". По словам американского лидера, Бахрейн и Израиль условились установить дипотношения. Кроме того, он анонсировал подписание сторонами соответствующего документа. Ожидается, что это событие состоится 15 сентября в Белом доме.

В своих постах Трамп отметил, что и Бахрейн, и Израиль являются "большими друзьями" Соединенных Штатов. Манама и Тель-Авив, в свою очередь, поблагодарили Вашингтон за помощь.

Неделю назад президент США выступал с подобным сообщением – о сербско-косовском соглашении, так же подписанном в американской столице.

Ранее нормализовать отношения с Израилем (тоже посредничестве США) решили ОАЭ.