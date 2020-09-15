Израиль подписал с ОАЭ и Бахрейном соглашение о нормализации отношений

В Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали документ о нормализации отношений.

Как передает ТАСС, за подписанием, которое прошло в Белом доме, наблюдал президент США Дональд Трамп.

Нетаньяху заявил, что еще несколько лет назад подобное соглашение невозможно было себе представить и выразил надежду на то, что население Израиля, ОАЭ и Байхрейна получит громадную экономическую выгоду от достигнутых договоренностей.

В ответ Абдалла бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что на Ближнем Востоке наступают позитивные перемены, отметив роль Трампа в заключении соглашения.

Американский президент в свою очередь назвал 15 сентября историческим днем для достижения мира в данном регионе.

В тот момент, когда политики трех стран подписывали в США соглашение о нормализации отношений, юг Израиля подвергся ракетному обстрелу.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на армию Израиля, сигналы тревоги прозвучали в городах Ашкелон и Ашдод. Жители этих городов слышали взрывы от ракет. Пострадали шесть человек.

Ранее палестинцы раскритиковали решение Объединенных Арабских Эмиратов нормализовать отношения с Израилем и назвали такой поступок "предательством". Они также приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ. Их поддержали в Иране, выразив опасение, что "неосмотрительные действия" ОАЭ и Бахрейна откроют "дорогу для сионистских инициатив".