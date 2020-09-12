Из-за Израиля Бахрейну пригрозили возмездием

Возмездие за нормализацию отношений с Ираном пообещал Бахрейну иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). КСИР уведомил, что власти Бахрейна совершили подлость, за что и ответят, передает Sepah News.

В секторе Газа из-за планов Бахрейна устроили марш осуждения. Десятки человек (активисты из Демократического фронта освобождения Палестины) собралист у представительства ООН с плакатами и лозунгами, передает "Маан".

Против американо-израильско-бахрейнского соглашения выступил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. Палестинский посол был отозван из столицы королевства, передает "Аль-Джазира".

Тем временем, Бахрейн и Израиль подтвердили намерение укрепить двусторонние отношения, сообщает сайт МИДа королевства.

О нормализации отношений Бахрейна и Израиля президент США написал твит 11 сентября. Бумаги будут подписаны 15 сентября в Белом доме. На данный момент мирный договор с Израилем есть у Египта и Иордании. Также нормализовать отношения с Израилем (тоже посредничестве США) решили ОАЭ.