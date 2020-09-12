"Нью-Йорк Айлендерс" сократил отставание в серии с "Тампой"

В Эдмонтоне прошёл третий матча полуфинала Кубка Стэнли. "Нью-Йорк Айлендерс" нанес поражение "Тампа-Бэй Лайнтинг" со счетом 5:3. "Островитяне" сократили отставание в серии 1:2.

"Нью-Йорк Айлендерс" все время вел в счете и в итоге добился победы. Вратарь Семен Варламов отразил 34 броска, а его коллега из "Тампа-Бэй" Андрей Василевский – 30. Защитник "молний" Михаил Сергачев забросил одну из шайб в ворота Варламова. Кроме того он отдал результативный пас, как и Никита Кучеров.

"Островитяне" сократили отставание в серии до 1:2. Четвертая встреча команд запланирована на 13 сентября.