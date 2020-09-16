Варламов эффектно отметил победу над "молниями"

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с результатом 2:1 и сократил отставание до 2:3. Первой звездой матча был признан российский вратарь "островитян" Семен Варламов.

Встреча продолжалась 92 минуты 30 секунд. Семен отбил 36 бросков и помог своей команде добиться важнейшей победы. После финальной сирены Варламов эффектно отметил победу, прокатившись на животе из ворот до центра площадки.

"На кону стоял наш сезон. Мы победили и продолжаем борьбу. После победного гола я не смог сдержать эмоций и прыгнул на лед", – приводит слова Варламова "Спорт-Экспресс".