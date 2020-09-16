"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тэмпу-Бэй" и сократил отставание в серии

В Эдмонтоне прошел пятый матч полуфинала Кубка Стэнли и финала Восточной конференции между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бэй Лайнтнинг". "Островитяне" выиграли в дополнительном периоде 2:1 и сократили отставание в серии до 2:3.

"Тампа-Бэй" могла оформить путевку в финал, после четвертого матча "молниям" придется повременить. Основное время завершилось вничью, причем первыми успеха долись зоккеисты из Нью-Йорка. На 16 минуте Райан Пулок реализовал численное преимущество. Во втором периоде "Тампа-Бэй" отыгралась после броска Виктора Хедмана.

Дополнительное время растянулось на 32 с половиной минуты. Джордан Эберле поразил ворота Андрея Василевского и принес "Айлендерс" победа с результатом 2:1. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Лайтнинг". Шестой матч продет в ночь со среды на четверг.

Андрей Василевский из "Тампа-Бэй" отразил 22 броска, а его коллега Семен Варламов выручил свою команду 36 раз и был признан первой звездой матча. Одноклубники Василевского Михаил Сергачев и Никита Кучеров результативных действий не совершили.