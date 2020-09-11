Хочу быть принцессой: внебрачная дочь экс-короля Бельгии добивается права на титул

Судебное решение по делу 52-летней Дельфины Боэль, добивающейся официального признания ее бельгийской принцессой, будет вынесено 29 октября.

Женщина является вневбрачной дочерью бывшего короля страны Альберта II и хочет получить те же права и привилегии, которые есть у трех законных детей экс-монарха.

Местные СМИ указывают, что в случае положительного решения суда, дети Дельфины Боэль также смогут по закону иметь право на титул. Однако адвокаты Альберта II настаивают на том, что Боэль может получить титул "Принцесса" только по королевскому указу, а не по постановлению суда, передает "Интерфакс".

О внебрачных отношениях Альберта II Бельгия узнала в день его отречения от престола в 2013 году. Баронесса Сибилл де Селис Лонгшам рассказала журналистам, что являлась его любовницей около 18 лет (до того момента, как он стал королем) и родила от него дочь.

Первоначально Альберта II не признавал родства и даже отказывался проходить тест на отцовство. Однако в январе 2020 года он вынужден был согласиться с результатами генетической экспертизы. Анализ ДНК показал, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль.