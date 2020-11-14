Скандал с BBC снова вспыхнул через четверть века

В Англии спустя четверть века с момента сенсационного интервью принцессы Дианы ВВС с новой силой разгорается скандал: мол, это журналисты довели принцессу и таким образом приблизили ее гибель.

Ради сенсации журналисты готовы на многое. В 1995 году телекорпорация ВВС выпустила информационную бомбу – тайно записанное интервью с принцессой Дианой.

Диана призналась, что несчастлива в браке, изменяет супругу, принцу Чарльзу, и подтвердила слухи о его любовной связи с Камиллой Паркер Боулз.

После этого эфира королева потребовала, чтобы Чарльз и Диана развелись.

Шокирующее интервью смотрели 23 миллиона зрителей. Огромная аудитория не подозревала, каким образом журналисты сумели убедить принцессу нарушить все мыслимые правила и открыто бросить вызов королевской семье.

25 лет спустя младший брат Дианы граф Спенсер утверждает, что корреспондент ВВС Мартин Башир обманул принцессу. Он убеждал ее в том, что за ней следят, прослушивают телефонные разговоры и вскрывают письма, а принц в тайне готовится к разводу и собирается отправить ее вместе с братом в Америку.

Башир предъявил фальшивые банковские выписки, чтобы доказать, что среди прислуги Спенсера также есть платные осведомители. Подложные выписки изготовил графический дизайнер Мэтт Висслер, который в то время работал на ВВС.

"Мартин попросил меня изготовить пару банковских выписок, подтверждающие, что люди получают деньги за слежку. И они были нужны ему срочно, на следующий день", – рассказал Висслер. Он заявляет, что вскоре у него украли компьютерные диски с подтверждающими его слова материалами, а затем его уволили из ВВС.

Брат Дианы требует тщательного расследования. В качестве доказательства он предоставил сделанные им записи переговоров между принцессой и журналистом ВВС.

Бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл утверждает, что фальшивые выписки и слухи о слежке здесь ни при чем. Принцесса тогда сама искала возможность высказаться.

"Она дала бы это интервью в любом случае, потому что она хотела, чтобы ее историю услышали", – отметил Баррелл.

Мартин Башир пока недоступен для комментариев. ВВС утверждает, что он никак не может восстановиться от последствий тяжело перенесенной коронавирусной инфекции.

Телекорпорация обещает во всем разобраться, но пока не ясно, кто именно и в каком формате будет проводить это расследование.