Пьяные приятели со стрельбой остановили поезд ради эффектного видео

Двое жителей Винницкой области Украины "ради контента" перекрыли машиной железнодорожные пути и открыли стрельбу по машинисту товарного состава, вынудив его остановиться. "Остановку по требованию" они сняли на видео.

Описанные события произошли в начале текущей недели на железнодорожном переезде у станции Погребище. Приятели, как показало медосвидетельствование, в тот день не только выпивали, но и принимали наркотики. Во время "застолья" им и пришла в голову мысль покататься на машине и снять эффектный ролик для Instagram.

Своей целью хулиганы выбрали грузовой поезд. Перегородив пути на переезде своим Hyundai, один из блогеров, размахивая руками, направился к приближающемуся локомотиву, а второй начал стрелять по машинисту из пистолета. Последний успел остановить состав, так что никто не пострадал.

Приятелей тут же и задержали, в отделении полиции один из них с усмешкой заявил, что все делалось "ради контента". По статье "Хулиганство" стримерам грозит от трех до семи лет в колонии.

Наказание ждет и дежурную по переезду, а также локомотивную бригаду: они не сообщили о произошедшем руководству, "опасаясь огласки", так что в известность сотрудников Юго-Западной железной дороги спустя сутки поставили полицейские.