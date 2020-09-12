"Красавицей России" попробуют стать девушки из ЛНР

В конкурсе "Красавица России", который пройдет в Москве 13 сентября, примут участие победительницы конкурса "Мисс Луганск". Они будут представлять самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Конкурс красоты "Мисс Луганск" прошел в столице ЛНР 12 сентября, в День города. Как сообщила его организатор Юлия Байрамова, в нем участвовали 14 девушек в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 23.

Звание "Юная мисс Луганск 2020" получила Алина Захарова, звание "Мисс Луганск 2020" — Виктория Захарова. Главным призом для них станет поездка на конкурс красоты в Москву.

Один из членов жюри, депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов подчеркнул, что девушки, которые будут представлять республику в российской столице, должны быть не только красивыми.

"Из человеческих качеств, помимо красоты, должна быть, конечно же, доброта, порядочность и скромность", — приводит слова парламентария РИА Новости.