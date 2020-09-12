Говоря о вакцине, митрополит Иларион отметил, что "риски несопоставимы"

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рекомендует сделать прививку от коронавируса как можно скорее.

Как заявил священнослужитель в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 12 сентября, риски от самой болезни и от побочных действий вакцины несопоставимы.

По его словам, после прививки у человека может подняться температура, появиться слабость или сонливость. "Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом", — подчеркнул митрополит Иларион.

В этой связи он посоветовал "тем, кто может, как можно скорее привиться".

Первая российская противокоронавирусная вакцина Sputnik V, произведенная в институте Гамалеи, уже отгружена в регионы. Первыми вакцинацию пройдут люди из групп риска: учителя и врачи. Вторая "штатно движется к этапу регистрации", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.