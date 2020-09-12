Зюганову напомнили о завещании Ленина

Конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади, который лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "откровенной провокацией", не имеет никакой политической и тем более экстремистской подоплеки, заявил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Он отметил, что Союз архитекторов является творческой организацией и не занимается политикой. И объявленный конкурс также является творческим — он призван послужить сохранению Мавзолея в будущем, собрать концептуальные идеи, в частности о том, как можно будет использовать это знаменитое сооружение, допустим, через 50 лет.

В этой связи Шумаков напомнил, что сам Ленин завещал похоронить себя рядом с матерью на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. "И рано или поздно это случится", — подчеркнул архитектор, слова которого приводит ТАСС.

Шумаков заверил, что Мавзолей никто не собирается сносить. В том числе потому, что он является памятником архитектуры и включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. "И переделывать его, перестраивать категорически нельзя", — добавил он.

Ранее Зюганов, комментируя инициативу Союза архитекторов, заявил, что объявленный конкурс противоречит поправке в Конституцию РФ о непрерывности и преемственности истории, и указал, что авторы подобных предложений, по сути дела, "поджигают внутри страну".

Член Совета Федерации Алексей Кондратьев назвал инициативу Союза архитекторов "идеологической диверсией". Отметив, что не является коммунистом, сенатор заявил, что попытка представить Мавзолей как памятник архитектуры зачеркивает его значение как памятника истории и целого пласта идеологии.

"Принижение значения Мавзолея, я считаю, является умышленной попыткой девальвации целого периода нашей истории, что на фоне изменений в нашей Конституции является идеологической диверсией", — цитирует Кондратьева РИА Новости.