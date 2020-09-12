Россию пытаются "поджечь" через мавзолей Ленина, считает Зюганов

"Откровенной провокацией" назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Ленина, объявленный Союзом архитекторов России. Авторы подобных предложений "по сути дела поджигают внутри страну", заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Такие люди, по словам Зюганова, "не отвечают за стабильность в стране, не понимают, что происходит в мире, и подливают масла в огонь". Мавзолей и Красная площадь – прежде всего гордость великой, победной советской эпохи, отметил лидер КПРФ, добавив, что "решение отцов и дедов" о захоронении Ленина "для него священно".

Мавзолей – не просто символ архитектуры, а символ великой государственности, убежден Зюганов. При этом "последователи и огрызки ельцинской эпохи", по его словам, и сегодня "каждый день провоцируют те или иные беспорядки".

КПРФ рассматривает конкурс "как абсолютно циничную, грязную провокацию, связанную с подрывом стабильности в нашем государстве", заявил Зюганов РИА Новости.

"Те, кто этим занимаются, в принципе совершают преступление. В новой редакции Конституции есть даже статья, которая предусматривает требование о единстве нашей истории, единстве тысячелетней истории как нашем общем достижении", – отметил он.

При этом рядом с Лениным упокоились почти 400 сынов великой советской эпохи, напомнил Зюганов, в том числе 32 маршала и генерала, обеспечивших Великую Победу. Красная площадь, мавзолей, Кремль входят в список ЮНЕСКО как сокровища мировой культуры. При этом против России, "объявленной врагом номер один", идет беспощадная война – в том числе и путем таких конкурсов, считает лидер КПРФ.