В КПРФ не признают результаты выборов в ряде регионов

Итоги Единого дня голосования прокомментировали лидеры парламентских партий. Так, в КПРФ заявили, что не признают результаты выборов в ряде регионов, передает телеканал "Россия 24". Речь идет о тех субъектах страны, где сняли кандидатов от этой партии.

"Мы продолжим свою работу, – заверил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. – У нас развиваются толковые, сильные, интересные люди. У нас много сильных. Я очень доволен, что пришла молодая команда, которая сейчас вышла на выборы везде. Блестящие ребята работают в Ульяновске... В общем, мы завтра-послезавтра покажем и доложим – мы сейчас подсчитываем результаты. Поэтому мы продолжим бороться".