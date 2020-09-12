Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса

Нет речи о сносе мавзолея имени Ленина, конкурс на лучшую концепцию использования не политический, заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков. Наоборот, архитекторы выступают за сохранение здания и пытаются его архитектурно осмыслить, чтобы к моменту выноса тела Ленина через 50 лет уже была какая-то ясность.

Союз архитекторов предлагает использовать здание как филиал музея архитектуры имени Щусева. И конкурс отменять не планируют, передает "Интерфакс".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что Москомархитектура к проекту ре-использования отношения не имеет, Союз архитекторов – независимая общественная организация. По мнению Кузнецова, имеет смысл проводить архитектурные конкурсы при решении каких-то градостроительных задач, но в данном случае все выглядит как провокация и раздувание скандала, передает РИА Новости.

Ранее Союз архитекторов России объявил, что начался приём заявок на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея. Творческое состязание состоится в рамках фестиваля "Зодчество", запланированного на 1-13 ноября 2020 года.