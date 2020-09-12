Объявлен конкурс на реновацию Мавзолея Ленина

На сайте Союза архитекторов России появилась информация о конкурсе на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Отмечается, что территориальное соседство с Музеем русской архитектуры, основанным автором мавзолея – Алексеем Викторовичем Щусевым, делает целесообразным преобразование памятника в филиал музея об истории всех версий мавзолеев – фанерной, деревянной и гранитной. На сайте эта идея преподносится как "создание банка идей по ре-использованию мавзолея", передает ТАСС.

Участвовать в конкурсе приглашены архитекторы, художники, дизайнеры, авторские коллективы, студенты, а также все желающие со всей России и стран СНГ.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 октября. Лучшие работы будут представлены на площадке "Гостиного двора" с 11 по 13 ноября в рамках Международного архитектурного фестиваля "Зодчество". Победитель будет назван 13 ноября.