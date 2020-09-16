Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина

Художник Дэвид Датуна решил построить в Вашингтоне копию мавзолея Ленина. По его словам, американское общество движется к социал-коммунистическим преобразованиям, и его арт-объект должен будет стать воплощением этих изменений.

Одним строительством Датуна ограничиваться не хочет. Он заявил о желании выкупить тело вождя мирового пролетариата и поместить его в свой мавзолей, передает РИА Новости.

"Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, – сообщили в пресс-службе художника. – Россия – уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России".

Художник признался, что на покупку тела Владимира Ильича готов собрать любые деньги. Он предложил и первый взнос в размере миллиона долларов.

В России, впрочем, негативно отнеслись к возможности продать тело вождя.

"Наверное, американский художник не совсем знаком с законодательством нашим. Захоронение Ленина на Красной площади – это решение съезда высшего органа, поэтому такого рода предложения даже не могут быть обсуждаемы", – отметил член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его мнению, Датуна мог бы создать серию памятников Ленину и разместить их на площадях американских городов.

Предложение продать Ленина назвал "абсолютно неприличным" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это (мавзолей – ред.), извините, не цирковой балаган с диковинами, не кунсткамера. Это просто абсолютно неприлично такое предлагать", – заявил Джабаров. По его словам, никаких переговоров о подобной сделке никто вести не будет.

Член СФ, бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков назвал американского художника сумасшедшим, отметив, что подобная идея не могла прийти в голову здоровому человеку.

"Пусть своих американских президентов укладывает для искусства по порядочку, их там много было. Почему он лезет к нам?" – заявил Рыжков.

12 сентября сообщалось об объявлении конкурса на реновацию мавзолея. Соответствующая информация появилась на сайте Союза архитекторов России.