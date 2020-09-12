В Париже сожгли "символ роскоши"

Во Франции, в Париже, – вновь погромы со стороны "Желтых жилетов".

Улицы Парижа погружаются в дымку слезоточивого газа, полицейские под градом камней и бутылок наступают, выстреливая в толпу шумовыми гранатами. Баки, наполненные бутылками, переворачивают и выкатывают на дорогу. Ломают и растаскивают ограждения. Мирные протесты очень быстро выходят из-под контроля, и на улицах появляются баррикады

В дело идет все, чем можно перегородить дорогу плотным рядам полицейских. Строительные будки, мобильные туалеты пытаются поджечь, за них же прячутся, чтобы из-за укрытия продолжать атаковать стражей порядка.

Снимать ни себя, ни свои лица они не дают, несколько раз набрасываются на нашу съемочную группу и пытаются вырвать камеру. Так же жестко ведет себя и полиция, часто не обращая внимания на официальные аккредитации.

"Они направились в мою стороны и буквально бросили на землю. Они вообще без комплексов ребята", – жалуется одна из журналисток.

"Они не дают нам протестовать, у нас нет этого права. Сразу газ пускают", – сказал один из митингующих.

Горящие помойки, горящие мотоциклы, разбитые машины, которые заливают пивом и забрасывают мусором. Те, кто пришел на эту манифестацию, чтобы громить, называют это символом роскоши. И его поджигают.

Но такое поддерживает далеко не все общество и далеко не все "Желтые жилеты". Раскол внутри то и дело выливался в драки.

"Я вмешался, потому что они разбивали машины, я не хочу, чтобы люди думали, что это "жилеты" делают. Я больше не верю в демократию, я в ужасе, я не верю политикам, пусть Макрон распустит Национальную ассамблею!" – говорят некоторые протестующие.

Среди них и один из неформальных лидеров движения – Жером Родригес, которому в прошлом году резиновой пулей выбило глаз. Глава МВД Франции Жеральд Дарманан намерен подать на него в суд за то, что он назвал полицейских, проявляющих жестокость, "бандой нацистов".

"Они хотят сломать меня, но они не смогли заткнуть мне рот. Говорят, мало ему выбитого лаза, давайте раздавим его, но каждый раз наоборот мне это дает силы бороться дальше", – отметил Родригес.

Другой видный представитель "жилетов" – комик Жан Мари Бигар, который намерен бороться за пост президента Франции, – публично отрекся от Родригеса, за что был освистан на площади. Ему пришлось укрываться в кафе, а потом быстро ретироваться, расталкивая журналистов.

Каждую неделю вот уже второй год подряд они выходят на митинги с перерывом на месяцы эпидемии. Сегодня маршировать тоже запретили, но акция состоялась во многих французских городах. К "жилетам" присоединились владельцы дискотек, магазинов, ресторанов, которых коронавирус и отсутствие мер поддержки привели к разорению.