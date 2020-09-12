Развенчан миф о правильном питании

Китайские ученые пояснили поговорку про то, что нужно съедать в день по яблоку, и тогда нужда посещать докторов отпадет.

Главврач Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун подчеркнул, что яблоки употреблять нужно, но соблюдая некоторые правила. Их нельзя сочетать с бататом, чтобы не было расстройства ЖКТ из-за избыточного выделения кислоты.

Но лучше всего яблоки готовить на пару или варить. Пищевая ценность такого блюда выше. Медик подчеркнул, что нельзя, придерживаясь принципов правильного питания, доводить себя до орторексии и зацикливаться на однообразной еде.

Чжан добавил, что яблоки очень полезны. Они нормализуют работу ЖКТ, снижают уровень сахара в крови и повышают иммунитет, передает Sohu.