"Золотой лев" Венецианского кинофестиваля достался Хлое Джао

Главную награду Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва", получил фильм "Земля Кочевников" режиссера Хлои Джао, в главной роли снялся звезда киноленты "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд. Церемония награждения прошла в субботу, 12 сентября, на острове Лидо.

Обладателем "Серебряного льва" смотра за лучшую режиссуру стал Киеси Куросава за картину "Жена шпиона". Гран-при жюри был отмечен фильм "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко.

Лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче, а "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Ванессе Кирби сыгравшей в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо. Свой приз Кирби посвятила всем женщинам, потерявшим детей.

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик", режиссером которого он является.

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Рухан Замани, сыгравший роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди.

За главный приз Венецианского кинофестиваля боролись 18 картин, среди которых "Дорогие товарищи" российского режиссера Андрея Кончаловского. В результате его работа, которая рассказывает о забастовке на заводе в Новочеркасске в1962 году, была удостоена специального приза жюри фестиваля. Иностранные критики дали высокую оценку этому фильму. О победе российского режиссера объявила актриса Кейт Бланшет, сообщает телеканал "Россия 24".

77-й Венецианский кинофестиваль продолжался со 2 по 12 сентября. Он проходил с соблюдением всех санитарных мер: люди в зале люди сидели через одного человека, на всех были надеты маски.