Андрей Кончаловский получил приз в Венеции

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получил черного льва венецианского биеннале. Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая. Иностранные критики дали высокую оценку этому фильму, он был в тройке претендентов на главную награду.

77-й Венецианский кинофестиваль стал самым ожидаемым, нарядным. Красавицы актрисы в масках, но это придает шарма. Упомрачительно и платье Юлии Высоцкой.

В последний день фестиваля объявляют победителей. В зале все сидят, соблюдая социальную дистанцию. Андрей Кончаловский, конечно, рассчитывал на "Золотого льва", и все посмотревшие картину характеризуют ее, как мощную. Фильм "Дорогие товарищи" получает специальный приз кинофестиваля, объявляет это глава жюри Кейт Бланшет.

Хоть и не с золотым, а с черным львом в руках, Кончаловский немного кокетничает, говоря, что не ожидал, что его ленту примут на конкурс. Ведь она о советском времени, в ней много специфических деталей, которые нужно не то, что иностранцам объяснять, но и молодым россиянам.

"То, что фильм получил признание, очень важно для меня, моего продюсера Алишера Усманова и канала. Для всего искусства трансграничны вопросы политики и конъюнктуры, особенно сейчас весь мир стремится к политкорректности", – заявил Андрей Кончаловский, режиссер.

Фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Эта страшная история была засекречена на долгие годы, а погибших похоронили тайно, близкие не смогли найти могил. Рабочие были возмущены понижением зарплаты и ростом цен, в результате подавления мятежа 26 человек были убиты, около 100 получили ранения, семерых расстреляли. Кончаловский показывает историю глазами сталинистки, фронтовички, партийной работницы, дочь которой гибнет от пули во время демонстрации. Безусловно, жюри фестиваля оценило не только мастерство режиссера, но и выбранную тему.

"Отдавая дань таланту Кончаловского, нельзя не заметить, Запад в некотором смысле реабилитируется этой картиной, ведь никто не вспоминает, что за год до этого в 1961 в Париже была расстреляна мирная демонстрация алжирцев", – отмечает Михаил Трофименков, историк кино, писатель.

Любимая в последние годы режиссером тема о грехе и покаянии дана прямолинейно. Партработница Семина, отовариваясь в закрытых распределителях, не верит, что рабочие в СССР могут голодать. И вот гибнет ее дочь – Семина не знает, где искать ее могилу.

За день до этого главный приз программы авторского кино получил режиссер Филипп Юрьев за картину "Китобой".