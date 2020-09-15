"Сера", "Доктор Лиза", "Конференция": на что обратили внимание на "Кинотавре"

На фестивале "Кинотавр" в Сочи раздали награды конкурса "Короткого метра". Победил фильм "Сера" – о женщине-полицейском, которая расследует убийства в Норильске. Тем временем гости и жюри обсуждают "Доктора Лизу" – биографическую драму о Елизавете Глинке, которая трагически погибла в авиакатастрофе. На что еще обратить внимание на фестивале?

На "Кинотавре" наступает волшебный момент любого фестиваля – экватор. Смотр вошел в размеренный ритм работы, но впереди ещё столько новых открытий. Говоря "работа", не слукавим: строгие правила и деловитость фестиваля как никогда помогают не отвлекаться от главного – от кино.

В каком бы жанре ни были фильмы здесь, темы авторов волнуют сложнейшие:

- бескомпромиссность и неподкупность в творчестве – в разбитной абсурдистской комедии о кино "Хандра";

- жертвенность благотворителей и то личное, что они кладут на алтарь – в драме "Доктор Лиза";

- несовместимость любви и насилия – во "Вмешательстве" Ксении Зуевой.

Чем ближе к финалу, тем больше ожидаемо мощных событий вроде "Конференции" Ивана Твердовского. Фильм о преодолении посттравматического синдрома людьми, пережившими "Норд Ост", едет сюда из Венеции, где участвовал в основной программе. Оттуда же на "Кинотавр" везут "Китобоя" – про юношу, который ради девушки решает переплыть Берингов пролив, и "Дорогие товарищи!" Кончаловского (спецприз венецианского жюри).

Но сочинскому жюри и критикам отборщики "Кинотавра", конечно же, заготовили и сюрпризы: таким может оказаться фильм про знахарку "Пугало" от молодого режиссера и школьного учителя из Якутии Дмитрия Давыдова, или глубокое исследование семейного кризиса в драме "Скажи ей" Александра Молочникова, или "Маша" с Анной Чиповской про одаренную девочку из девяностых и оберегавших ее бандитов, о которых ей предстоит узнать правду.

Словом, всех фаворитов "Кинотавра" назвать не получится до самого дня закрытия, и в этом смысле фестиваль удается.