Зрителей "Кинотавра" потрясли драмы "Конференция" и "Маша"

На фестивале "Кинотавр" показали фаворита основного конкурса – драму "Конференция". Молодой режиссёр Иван Твердовский первым из российских кинематографистов решился поговорить о последствиях теракта на Дубровке. Лента не оставила публику равнодушной. Обсуждают в Сочи и другого конкурсанта – драму "Маша", про 90-е глазами ребенка.

Сесть и обсудить что-то очень важное, средствами кино до сих пор непроговорённое – это и есть возможность, которую даёт зрителю "Конференция". На этот показ – тут аншлаг, насколько он вообще возможен в условиях жёстких санитарных ограничений. Фильм Ивана Твердовского называют главным (пока что) фаворитом основного конкурса "Кинотавра".

Настоятель монастыря, куда давно ушла главная героиня, бывшая заложница "Норд-Оста", благословляет её отправиться в Москву и собрать вечер памяти в Театральном центре на Дубровке. Наталья хочет, чтобы выжившие встретились и проговорили пережитое, но ещё важнее для неё выговориться самой и поговорить с дочерью. Поступок Натальи в один из тех страшных дней октября 2002 привёл к разрыву в её семье. Обладатель "Золотого орла" и "Ники", победитель Карловых Вар и призёр "Кинотавра", участник Торонто и Венеции, 31-летний режиссёр Иван Твердовский начинал документалистом, и его экранная правда накрывает как документальная. Ты просто забываешь, что смотришь кино, в зале с его героями.

Из зала все действительно выходили потрясёнными, включая, как мы заметили, и жюри. У "Конференции" мощный терапевтический эффект, влияние которого, очевидно, долгое. Фильм, который хочется не забыть, да и вряд ли получится, и его должна увидеть страна.

В тени "Конференции" не исчезла одна из ярких работ Кинотавра – "Маша", показанная в тот же день. Героиня – одарённая девочка, влюблённая в джаз: родители в разводе, её дом – спорткомплекс, а семья – дядя, местный криминальный авторитет, и ребята из его "бригады", время на дворе – те самые девяностые. Но показаны они так, как их ещё не показывали, глазами ребёнка.

Понимание, что сделали с её детством, приходит к героине и зрителю по мере взросления Маши. Прошлое придётся встретить лицом к лицу, от правды не убежать, сколько не беги. И в "Маше", как и в "Конференции", правда находит своё кино.