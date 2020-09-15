Главный приз конкурса "Короткий метр" на "Кинотавре" получил фильм "Сера"

Главный приз конкурса "Короткий метр" на российском фестивале "Кинотавр" получил фильм "Сера", рассказывающий про жизнь в Норильске.

Лента режиссера Ланы Влади отмечена "За мастерское воплощение образного мира простыми средствами".

В картине рассказано про женщину-полицейскую, которая приезжает в Норильск расследовать убийство.

Всего на конкурсе представлен 31 фильм. В этом году из программы исключили вечерние светские мероприятия, сократили количество гостей, маски и перчатки дополнили требования к форме одежды.

31-й кинофестиваль "Кинотавр" проходит Сочи с 11 по 18 сентября.