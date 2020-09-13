Прорыв российской науки: испытания в Москве

В Москве стартовал третий, финальный этап клинических испытаний вакцины от COVID-19. Прививки готовы сделать десятки тысяч добровольцев, и с каждым днем их все больше.

Кабинет доктора. Пульс, давление, температура, результаты анализов. Только это ее прием пациента, это подготовка добровольца к важной миссии.

Тот самый случай, когда по отношению к этим людям уместны самые громкие слова. Они решили испытать вакцину от COVID-19 на себе. Поверив российским врачам. Ради науки. Для спасения других.

Один доброволец рассказывает, что его близкие пытались отговорить его от этой идеи, но после беседы… сами захотели стать добровольцами.

Их уже десятки тысяч. "Я хочу, чтобы мои дети и внуки ходили с открытым забралом, без маски и не оглядывались назад, боясь, что сзади коронавирус", — объясняет другой доброволец.

Обследование назначают в определенный день и час. Набор анализов и процедур диагностики внушительный. Но работа медиков выстроена настолько четко, что на скрининг уходит всего около получаса.

Анализ крови, УЗИ и тест на беременность. Противопоказания бывают разными. Например, наличие антител у переболевших COVID-19. В случае положительного результата добровольца благодарят за порыв, но в вакцинации отказывают.

"Мы отказали нескольким пациенткам, которые не знали о том, что они беременны. Это выяснилось только в ходе проведенных исследований. Некоторые приятно удивились", — рассказывает главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Из 100 человек по медицинским показаниям отказывают 20. Остальные в процедурный кабинет зайдут только после очередного прием доктора, который обратит внимание на все, даже на настроение.

Вакцина номерная. Ее достают из морозильной камеры в присутствии добровольца.

"Размораживается 10-15 минут. Если ускорить, можно согреть в руках. Это не возбраняется", — поясняет медработник.

Сам укол — дело секундное, и можно возвращаться к привычной жизни. О самочувствии сообщать через приложение, заполняя небольшую анкету в первые три дня после прививки.

"Первый опыт в мире, когда мы, новый лекарственный препарат выводя на рынок, выводя в клинические исследования параллельно, фактически создаем такую контрбезопасность и оценки эффективности", — отмечает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Среди добровольцев — студенты, инженеры, бизнесмены, политики и те, кто первым принял бой в начале этого года, когда опасный вирус распространился по Москве, а потом и по стране.

"Сомнений у меня не было. Я был настроен решительно. Чтобы как можно скорее эта вакцина поступила в широкий круг обращения и чтобы все жители нашей страны были защищены", — говорит старший врач-педиатр Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский.

"Я откровенно скажу: я довольна, что мое состояние здоровья позволяет мне участвовать в этом большом и важном деле. Чувствую себя хорошо. Никаких ощущения пока нет. Самочувствие пока отличное", — рассказывает главный врач инфекционной клинической больницы № 2 города Москвы Светлана Краснова.

В третьем этапе исследования может принять участие любой желающий. В массовом порядке вакцинация начнется в конце года.

"Вакцинация в любом случае будет добровольная. Об этом уже неоднократно говорили и Министерство здравоохранения, и разработчики. Я думаю, что вакцина будет так же бесплатная и войдет в календарь прививок", — информирует заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

О возможном повышении температуры после вакцинации предупреждают всех. Однако пока никто из добровольцев на плохое самочувствие не жаловался. Второй компонент будет введен через три недели после первого. Отличаться он будет лишь цветом упаковки вакцины. Но это только для участников исследования. То, что скрыто внутри, без преувеличения, настоящий прорыв российской науки.