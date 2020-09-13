В Воронежской области огонь уничтожил избирательный участок со всеми бюллетенями

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Воробьевском районе Воронежской области вспыхнуло здание сельского клуба, где был размещен местный избирательный участок.

Как сообщают СМИ, огонь уничтожил все бюллетени, восстановление которых не представляется возможным.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. О возможных причинах возгорания пока не сообщается.

В настоящее время развернут резервный избирательный участок, где местным жителям предложено отдать свои голоса за кандидатов. Известно, что туда уже доставлена новая партия бюллетеней.

Напомним, что 13 сентября жители 83 субъектов страны принимают участие в Едином дне голосования. Всего в России проходит около девяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.