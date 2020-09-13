На страничке Анастасии Заворотнюк появились новые фото

Новые фото появились на странице актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram. На одной из фотографий запечатлена яркая поделка на листе бумаги с использованием красок, ягод и листьев.

Как гласит подпись, это "самое лучшее творчество" – подарок от дочери на 12-ю годовщину свадьбы Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. На других фото – композиция из цветов, детские рисунки и поделки. До этого на странице актрисы в честь годовщины было опубликовано ее фото с мужем.

В апреле СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она долгое время находилась, и отправили на домашнее лечение. До этого в Сети появилось подтверждение официального диагноза Заворотнюк – артистка находилась в онкологическом отделении больницы с глиобластомой.

В мае директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что в лечении Анастасии Заворотнюк могут быть использованы разработанные его учреждением технологии для борьбы с терминальной стадией рака. Об этом Макаров рассказал президенту России Владимиру Путину во время совещания по вопросам развития генетических технологий.