США пока не поддержат израильскую аннексию

Америка не признает аннексию Израилем части земель Западного берега реки Иордан минимум до 2024 года, такое обещание администрация американского президента Дональда Трампа дала руководству ОАЭ. Для последних территориальный вопрос был приоритетным в переговорах.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что планы по аннексии еврейских поселенческих анклавов в силе, несмотря на многостороннее мирное соглашение с ОАЭ. Они просто откладываются, передает "Таймс оф Израэль".

В трехстороннем соглашении США, Израиля и ОАЭ говорится, что вопрос о распространении суверенитета Израиля на западный берег реки Иордан пока откладывается. В ближайшее время ОАЭ и Израиль в рамках нормализации отношений намерены подписать ряд соглашений в сфере безопасности, телекоммуникаций, инвестиций, etc. Палестинские власти трехстороннее соглашение резко осудило.