Хаматова высказалась насчет Гармаша и Ефремова

Актриса Чулпан Хаматова назвала атмосферу в театре "Современник" "прекрасной и рабочей". Ранее актер Сергей Гармаш объявил о своем уходе из театра, назвав атмосферу в нем невыносимой. По его словам, ситуация в коллективе ухудшилась после смерти Галины Волчек и прихода в "Современник" нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Гармаш обвинил его в "череде чудовищных и безнравственных поступков". Коллеги по-разному оценили поступок Гармаша. Хаматова говорила, что в уходе известного артиста из труппы нет "ни радости, ни большого горя". Лия Ахеджакова и Марина Неелова отнеслись к демаршу Гармаша философски. Менее заметные фигуры "Современника" заняли выжидательную позицию.

Хаматова также добавила, что планов покидать театр у нее нет. А назначение Виктора Рыжакова художественным руководителем театра – это прекрасное продолжение традиций "Современника", цитирует Хаматову ТАСС. Память о Галине Волчек сохраняется тем, что театр продолжает работать, что в него ходят зрители, смеются, плачут, "сопереживают душой и головой". Новых проектов в планах Хаматовой пока нет. Сейчас она знакомится с новой пьесой и если текст ей понравится, то в декабре – январе могут начаться репетиции, уточнила актриса.

Говоря о судебном процессе над актером "Современника" Михаилом Ефремовым, ставшим виновником смертельного ДТП, Чулпан Хаматова назвала реакцию общества на судебный процесс и приговор "желанием добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия. Такая реакция может свидетельствовать о проблемах российского общества, о которых стоит задуматься. "Это было чудовищно", — вспоминает Хаматова. Она надеется на смягчение приговора актеру.