Ефремов хочет отправиться в чувашскую колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии, полагает, что в России необходимо создать тюремный театр.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который пообщался с артистом.

Коллега Мельникова по ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов очень переживает за судьбу театра "Современник", в котором работал до своего заключения.

По ее словам, актер выразил желание отбывать наказание в Чувашии, поскольку там его корни. Ефремов также сообщил, что у него теперь два адвоката – одного наняла жена, а другой – из Чувашии.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за то, что он, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нарушил 8 июня правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. В итоге, водитель автофургона Сергей Ефремов, в машину которого врезался внедорожник Ефремова, скончался на следующее утро в больнице.