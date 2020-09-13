Охлобыстин согласился со словами Соловьева о Ефремове

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева о смертельном ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова.

Ранее Соловьев подверг критике окружение актера, назвав их соучастниками. Всю ответственность за строгий приговор (актеру дали 8 лет заключения в колонии общего режима) друзья и коллеги Ефремова возложили на адвоката Эльмана Пашаева. Хотя друзья и коллеги могли помочь Ефремову и спасти его от разложения личности.

Охлобыстин согласился с жесткой оценкой телеведущего и написал на своей странице "ВКонтакте", что Ефремов "сел за всю тусовку" и отдает долги "за всех". После оглашения приговора Охлобыстин обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помиловать Ефремова.

Сегодня актриса театра "Современник", где служит Михаил Ефремов, Чулпан Хаматова рассказала о ситуации в театре. Недавно о своем уходе из труппы заявил Сергей Гармаш. Михаил Ефремов, получив реальный срок, также не сможет принимать участие в постановках. Между тем, актриса назвала атмосферу в театре "прекрасной и рабочей".