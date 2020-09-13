СКА одержал волевую победу над "Нефтехимиком" благодаря четырем очкам Аалтонена

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. В одном из матчей петербургский СКА добился волевой победы над нижнекамским "Нефтехимиком", взяв верх со счетом 5:2. Матч проходил в городе на Неве.

По ходу встречи хозяева площадки проигрывали 1:2 после голов "Нефтехимика" в исполнении Александра Осипова и Павла Порядина. У СКА отличился Антон Бурдасов. Однако в составе "армейцев" нашелся хоккеист, который смог перевернуть ход матча – им стал финн Миро Аалтонен. Он забил два гола подряд и вывел свою команду вперед. Владимир Ткачев упрочил положение команды, а вскоре Аалтонен забил и третий свой гол. По итогам матча он набрал 4 очка, помимо трех точных бросков совершив еще передачу на Бурдасова в первом голе.

Для СКА эта победа стала третьей кряду.

В ряде остальных матчей были зафиксированы следующие результаты: "Локомотив" – "Трактор" (2:1), "Витязь" – "Северсталь" (2:1, б), "Спартак" – "Динамо" Минск (3:4, ОТ), ХК "Сочи" – "Ак Барс" (0:4).