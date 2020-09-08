СКА одержал нелегкую победу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Торпедо" и СКА из Санкт-Петербурга. Гости добились победы с результатом 6:4.

Гости вышли вперед на 16 минуте, когда имели в составе на двух игроков больше. Отличился Василий Токраков. Автозаводцы отыгрались в начале второго периода после броска Антона Шенфельда, но армейцы в течении четырех минут отправили три шайбы в ворота Никиты Серебрякова. Голы на счету Андрея Кузьменко, Василия Токранова и Виктора Антипина. В начале третье 20-минутки Василий Подколзин в пятый раз зажег красный свет за воротами "Торпедо".

Однако торпедовцы огрызнулись и за пять минут сумели трижды поразить ворота гостей. Это сделали Андрей Белевич, Джастин Клус и Дамир Жафяров. Но Антон Бурдасов забросил шестую шайбу и снял все вопросы. СКА выиграл 6:4 и набрал 5 очков. У "Торпедо" осталось 2 очка.