Черышев помог "Валенсии" выиграть дерби у "Леванте" на старте сезона

Испанский футбольный клуб "Валенсия" добился победы в матче стартового тура чемпионата Испании против "Леванте". Встреча проходила на стадионе "Месталья" и завершилась победой "Летучих мышей" со счетом 4:2.

Футболисты "Леванте" открыли счет уже на первой минуте матча после гола Хосе Луиса Моралеса. Но спустя 10 минут валенсиец Габриэл Паулиста сравнял счет. До конца первого тайма соперники вновь обменялись голами, причем у "Леванте" забил все тот же Моралес. "Валенсия" же вновь отыгралась, но на этот раз усилиями Макси Лопеса. На перерыв команда ушли при ничейном счете 2:2.

А вот во второй половине встречи весомую роль сыграли замены, произведенные главным тренером "Валенсии" Хави Грасией. На 71 минуте он произвел двойную замену, одновременно выпустив на поле российского полузащитника Дениса Черышева и испанца Ману Вальехо. И уже через четыре минуты после выхода на поле именно этот дуэт соорудил третий гол – Черышев отспасовал, Вальехо забил. А в добавленное время Вальехо забил еще раз и установил окончательный счет – 4:2 в пользу "Валенсии".

"Летучие мыши" начинают новый сезон Примеры с победы в дерби и набирают первые три очка в таблице.