Разрытые могилы и поломанные гробы – что случилось на Лесном кладбище во Владивостоке?

Житель Владивостока снял на местном кладбище видео, похожее на фильм о бесчинствах вандалов. Однако оказалось, что никакого криминала в кладбищенской разрухе нет.

Могилы, надо сказать, необычные – ямы неглубокие, надгробные плиты скромные, а гробы больше похожи на ящики. Как выяснилось, на том участке Лесного кладбища хоронят неопознанные и невостребованные тела. Автор видео предположил, что по местам захоронений прошлись вандалы. Однако, оказалось, что к криминалу бардак на кладбище никакого отношения не имеет. По мнению администрации Владивостока, ничего экстраординарного на Лесном не произошло.

В мэрии изданию "Восток Медиа" пояснили: "На территории с захороненными невостребованными лицами проводились работы по эксгумации трёх тел на законных основаниях. Это необходимо для проведения экспертиз. После этого одно из тел по желанию родственников будет перезахоронено в другом месте, а два других перезахоронят как невостребованные. Территорию кладбища максимально быстро привели в порядок, памятники установлены на место, а старые гробы отправлены на утилизацию".

Тем не менее, выглядело последнее пристанище после "законных процедур" всё-таки так, как будто на погосте побывали не могильщики, а, действительно, вандалы.