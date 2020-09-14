Из-под воды в Турции показалась базилика, затонувшая 1500 лет назад

В турецкой провинции Бурса из-за засухи сильно упал уровень воды в озере Изник, и на поверхность "вышла" впервые с базилика святого Неофита, построенная 1500 лет назад.

Правда, действовала она сравнительно недолго: после землетрясения базилика ушла под воду. В последний раз до этого она была видна из-за падения уровня воды только в VIII веке.

Сейчас специалисты, воспользовавшись ситуацией, сделали ее уникальные кадры, их публикует турецкое издание Daily Sabah.

Отмечается, что остатки древнего храма находятся всего в 20 метрах от берега.

Эту базилику планируют превратить в подводный музей: работы уже начались. За минувшие годы археологи уже нашли в подводных руинах несколько ценных артефактов – в частности, печати шотландских рыцарей, пишет "РГ".

Этот регион был важным религиозным центром в римские и византийские времена.