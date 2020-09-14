Сергей Лавров отменил свой визит в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в столицу Германии. В МИД РФ сообщили, что немецкая сторона значительно урезала время, отведенное на переговоры Лаврова с руководителем внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом.

В российском МИДе напомнили, что сроки визита Лаврова в Берлин и график его совместного с Маасом участия в мероприятиях согласовывались заранее. В частности, в столице ФРГ министры должны были поучаствовать в церемонии закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств, запланированной на 15 сентября.

Впрочем, 3 сентября Германия уведомила российскую сторону о том, что Маас не будет участвовать в церемонии, а на двусторонние переговоры с Лавровым у него будет лишь полтора часа.

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", – сообщили в российском МИДе.

В этой связи Москва проинформировала Берлин об отмене визита Лаврова.